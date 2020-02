Angelo si spegne improvvisamente a 25 anni: Arzano in lutto

Aveva soltanto 25 anni Angelo De Rosa, ragazzo spentosi improvvisamente giovedì sera nel complesso dell'Uci Cinemas a Casoria.

Stava partecipando ad una serata dedicata a balli latinoamericani, quando - mentre era in pista - ha accusato un malore e dopo pochi secondi ha perso conoscenza.

Sul posto sono rapidamente giunti i sanitari del 118, ma per il 25enne non c'è stato nulla da fare. Possibile si sia trattato di un arresto cardiaco.

Angelo era di Arzano, e la cittadina è rimasta sconvolta dalla notizia così come è avvenuto a Frattamaggiore, dove il 25enne aveva frequentato il liceo Durante.

Sui social sono in tantissimi a ricordarlo. Uno dei messaggi più toccanti è di una sua compagna di ballo, con la quale frequentava la stessa scuola: "Eri un ragazzo bello come il sole, intelligente, sempre sorridente, amante della vita e del ballo, la tua più grande passione che condividevamo ed è questo che ci univa ancora di più - spiega la ragazza - Ti porterò sempre nel mio cuore Angiolé. Tu intanto continua a ballare lassù e quando puoi vienimi a trovare in sogno, ti aspetto".