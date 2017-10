Addio al consigliere comunale Andrea Esposito, aveva 31 anni

Giornata di lutto a Tufino, per la morte del consigliere comunale Andrea Esposito. Trentuno anni, aveva rassegnato le dimissioni dalla sua carica poche settimane fa per ragioni di salute. È finito per un male incurabile col quale ha lottato a lungo e con coraggio. I funerali si terranno oggi alle 15, nella Chiesa di San Bartolomeo.

Tra le personalità che l'hanno ricordato anche il sindaco della cittadina, Carlo Ferone, che ha espresso il proprio cordoglio per la “scomparsa di Andrea che addolora tutta la comunità”. Anche la parte politica avversa lo ha ricordato con grandissimo affetto.

Molti i messaggi di cordoglio sui social. “Hanno deciso di portarti via da qui senza pensare al vuoto che avresti lasciato dentro noi – scrive qualcuno sulla pagina Facebook 'Noi con voi', la lista con la quale era stato eletto durante l'ultima tornata amministrativa – Dentro i cuori di tutti coloro che ti conoscevano. Non abbiamo parole, hai spiazzato tutti. Amico caro abbiamo solo lacrime. Ma saranno i tuoi ricordi a riempire il nostro cuore e a darci la forza per andare avanti. Sorridi e ricorda che sei un grande. Vivi nei nostri cuori. Ciao Andrea”.