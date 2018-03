Tragedia a San Giuseppe Vesuviano, dove un uomo di 65 anni è morto quest'oggi mentre alla guida della sua auto.

Il 65enne - come racconta Il Fatto Vesuviano - ha accusato un malore ed è riuscito ad accostare la vettura in via Diaz, evitando così di coinvolgere altre persone.

Sul posto è intervenuto personale del 118, che però non potuto far altro che constatarne il decesso.