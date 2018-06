Si accascia per strada e muore: addio ad Alessandro, aveva 26 anni

Tragedia, ieri pomeriggio, a San Giorgio a Cremano. Un ragazzo di 26 anni ha perso la vita in seguito ad un malore accusato in strada, all'esterno di un negozio lungo via Pittore. Il giovane si chiamava Alessandro Stranieri. Il personale del 118 intervenuto sul posto, chiamato dalle persone che avevano assistito alla scena, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Probabile si sia trattato di arresto cardiaco.

Tantissimi i commenti di amici e familiari sulla sua pagina social. Alessandro viene descritto come un giovane gentile, semplice, e un gran lavoratore. “Un ragazzo d’oro, ragazzo unico – scrive un amico – Intelligente, simpatico,altruista educato,sempre a disposizione di chiunque ne avesse bisogno, un ragazzo come ormai non ne esistono più. La vita ti ha tolto tanto, ieri TUTTO...ma da lassù sappi che non potrà mai cancellare in noi il meraviglioso ricordo del tuo sorriso, e della splendida persona che eri. Sarai sempre nel mio cuore...”. “Angelo buono – è un altro commento commosso – una persona educata e dolce come te rimarrà per sempre nei cuori di chi ti ha conosciuto...rip ovunque tu sia”.