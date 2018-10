Portici, cade dalla balaustra: muore 69enne

"Aldo Oliviero era un figlio di Portici, un cavallo sciolto, non sopportava le piccole ingiustizie quotidiane e lottava per denunciare le inefficienze. Mi giunge notizia che é deceduto per una tragica fatalità al Viale Camaggio. Lo ricordo con affetto e chiedo a Dio di avercelo in gloria Addio caro Aldo". E' uno dei tanti messaggi pubblicati in ricordo del 69enne deceduto dopo essere caduto da una balaustra dell'ex lido Aurora situato sul viale Camaggio a Portici.

Nessuna pista viene esclusa al momento. Sulla morte di Aldo Oliviero indagano le forze dell'ordine.