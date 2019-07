Operaio napoletano muore sul lavoro: il nome della vittima

Agostino Medina, 43enne di Torre del Greco, ieri stava lavorando tra Ponte Ronca e Crespellano, in provincia di Bologna, quando, per cause ancora da accertare, è stato schiacciato dal carrello elevatore che stava guidando. I colleghi si sono accorti subito della gravità dell’accaduto, lo hanno soccorso e poi dato l'allarme, ma per Agostino era ormai troppo tardi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri ed il 118 per i rilievi di rito.

La vittima dell'incidente - come riporta BolognaToday - sposata con figli, grande appassionata di calcio, lavorava per una nota azienda meccanica che opera in Emilia.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social per la scomparsa del 43enne: "Un colpo al cuore. Agostino amico d'infanza", "Ci univa il pallone. Rip". Sono solo alcuni dei post di amici di Agostino.