Agguato a Soccavo: ucciso 20enne tra la folla

Nuovo agguato in città, a farne le spese Renato Di Giovanni, 20 anni, ucciso in via Montevergine a Soccavo.

La sparatoria è avvenuta intorno alle ore 12.15: il giovane, ex calciatore degli Allievi del Napoli, già noto alle forze dell'ordine, è stato avvicinato in strada dai sicari, giunti in moto, che gli hanno esploso contro diversi colpi di arma da fuoco. La strada in quel momento era molto affollata.

Forze dell'ordine sul posto.