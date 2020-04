Assalto al bancomat, agente di polizia muore durante l'inseguimento

Un poliziotto di 36 anni, Pasquale Apicella, è morto durante un inseguimento a Capodichino, dopo aver tentato di sventare un tentativo di forzare il bancomat dell'agenzia Credit Agricole da parte dei criminali. La volante sulla quale viaggiava è stata speronta dai rapinatori durante la fuga. L'impatto, avvenuto a Calata Capodichino, è stato molto violento e per il poliziotto non c'è stato niente da fare. L'agente scelto lavorava nel commissariato di Secondigliano. Ferito in maniera lieve anche un secondo agente.

"Siamo vicini alla famiglia", è il commento a caldo del questore Alessandro Giuliano. Due ladri sono stati fermati, il terzo è riuscito a far perdere le proprie tracce. “Sentimenti di profondo dolore e cordoglio alla famiglia dell’agente rimasto ucciso a Napoli nel tentativo di bloccare gli autori di un colpo in banca”, lo scrive in una nota il Sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo appresa la notizia dell’accaduto.

Tofalo esprime “solidarietà e commossa vicinanza a tutti gli uomini e le donne della Polizia di Stato”, augurando “una pronta guarigione al collega ferito”.