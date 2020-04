Tragedia in strada, muore agente di polizia

Dramma in via delle Repubbliche Marinare. Un agente di polizia di 44 anni si è accasciato al suolo improvvisamente durante il suo turno di lavoro. A nulla è valso l'intervento del 118, per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'agente viveva a Casoria. Il decesso è avvenuto per un probabile arresto cardiaco.