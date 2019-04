Aggressione in un supermercato a Poggioreale: ucciso un uomo

Il 52enne Vincenzo Cardone è stato ucciso questa sera intorno alle 18 e 30 a Poggioreale. Secondo una prima parziale ricostruzione l'uomo sarebbe stato accoltellato all'interno del suo supermercato di via Nuova Poggioreale. L'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale “Loreto Mare” dove è stato immediatamente operato. I medici non sono però riusciti a evitare il peggio e il 52enne è morto a seguito del ricovero.

Il motivo del decesso

Aveva riportato una ferita alla gola che gli ha reciso la giugulare. Sul caso indaga la polizia che sta effettuando i rilievi del caso e degli agenti si sono recati anche in ospedale insieme ad alcuni parenti. I poliziotti sono alla ricerca di uno dei figli del commerciante che avrebbe aggredito il padre al termine di una lite fuoriosa. Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Dell'aggressione hanno parlato in un post su Facebook anche i membri del gruppo “Noi contro la Malasanità”.