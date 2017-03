Morto in casa da 5 giorni: la polizia lo trova vegliato dal fratello

Il cattivo odore era diventato insopportabile, tanto da spingere i vicini di casa a chiamare nel primo pomeriggio di oggi la polizia. Terribile quanto gli agenti, arrivati ed entrati nell'appartamento in via Comizi a Torre del Greco, hanno scoperto: il corpo senza vita di un uomo di 80 anni, vegliato da suo fratello. A riportare la notizia è stata la testata Metropolis.

Il proprietario della casa, sparito in effetti dal quartiere da diversi giorni, era morto. Suo fratello, affetto da disturbi psichici, non si era reso conto di quanto accaduto né l'aveva denunciato, restandogli accanto.

Il corpo dell'uomo non presentava segni di violenze, né l'appartamento mostrava agli agenti nulla che potesse far pensare ad un'effrazione. Si è trattato di morte naturale. I pm hanno comunque ordinato il sequestro della salma perché ne possano essere stabilite le cause della morte.