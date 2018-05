Morto durante la partita di calcetto: minuto di raccoglimento a scuola

Un minuto di raccoglimento per ricordare il proprio compagno. Si è fermato per un minuto tutto l'istituto tecnico industriale “Pitagora” di Arco Felice che frequentava il 17enne morto ieri pomeriggio a Monteruscello. Tutte le classi dell'istituto hanno osservato un minuto di raccoglimento in memoria del giovanissimo accasciatosi su un campo di calcetto di via Bovio.

Un campo in terra battuta a pochi passi dalla sua abitazione tanto che i suoi genitori sono accorsi subito sul campo avvertiti dai compagni di partita. Per lui non c'è stato nulla da fare e solo l'autopsia potrà provare a chiarire le cause del decesso. Intanto l'istituto che frequentava ha voluto tributargli un gesto simbolico così come ha scelto di listare a lutto la home page del proprio sito internet, in attesa dell'ultimo saluto durante i funerali per i quali bisognerà attendere il via libera della procura.