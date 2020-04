Torre del Greco piange un'altra vittima del Covid-19, la moglie: "Hai avuto il pensiero per me fino all'ultimo"

Nuovo decesso a Torre del Greco, il diciannovesimo dall'inizio dell'epidemia. A perdere la vita Luigi Ciro Riviecco, 60enne marittimo di professione di una nota compagnia di navigazione. Era in ospedale a Castellammare di Stabia per aver contratto il Covid-19. Dopo diversi giorni di antibiotici per la febbre la situazione era precipitata ed era stato ricoverato in ospedale.

Positivi anche alcuni familiari del marittimo deceduto. Il post di Maddalena, moglie del 60enne deceduto.

"Ciao amore mio, sei stato il mio unico e grande amore, abbiamo sempre fatto tutto insieme, qualsiasi decisione anche quella più stupida la prendevamo insieme, non sapevamo stare lontani, quando eri a lavoro mi telefonavi sempre, ti preoccupavi dei ragazzi, come era andata la giornata se avevamo mangiato, della scuola, avevi sempre un pensiero per tutti e tutti ti ricorderanno della splendida persona che eri, sempre disponibile, anche prima di entrare in sala operatoria hai avuto il pensiero per me, la dottoressa diceva che tu insistevi avvisate mia moglie telefonatele. Amore mio ora che sei con tutti i tuoi cari, tra le loro braccia e tra le braccia del Signore, dammi la forza di andare avanti. Ti amo tantissimo, dicevi che ero la tua piccolina, ora aiutami tu vita mia ".

