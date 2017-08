Terremoto ad Ischia, la prima vittima è una donna

Il terremoto di Ischia miete una prima vittima a Casamicciola, si tratta di Lina Cutaneo, colpita dai calcinacci caduti della chiesa di Santa Maria del Suffragio.

Secondo quanto trapela al momento i feriti nei crolli (sono 7 le palazzine che hanno subito ingenti danni a Casamicciola), sono una ventina.

I feriti sono assistiti nell'ospedale Rizzoli, parzialmente evacuato, ma ancora funzionante. Ancora molti i dispersi.

E' scattato il piano di emergenza sanitario per i soccorsi alla popolazione di Ischia: già disposta unita' di crisi del Cardarelli per eventuali necessità di trasporto in eliambulanza. Parte dell'ospedale di Ischia e' stato invece evacuato per verifiche strutturali. Sui luoghi interessati dai crolli sono al lavoro squadre di volontari della protezione civile regionale