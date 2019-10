Tragedia sulla Statale, muore automobilista 43enne

Un 43enne di Pomigliano d'Arco è morto nel pomeriggio di ieri sulla Strada Statale 162, in territorio nolano. Secondo quanto riferito dal Fatto Vesuviano l'uomo sarebbe sbandato in seguito a un malore, mentre era alla guida, finendo con la vettura contro il guardrail. Il 43enne sarebbe poi uscito dall'abitacolo prima di perdere definitivamente i sensi. Sul posto i sanitari del 118 che, però, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.