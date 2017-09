Tragedia Solfatara, la Procura apre un'inchiesta per omicidio colposo plurimo

La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo per l'ipotesi di omicidio colposo plurimo sulla tragedia avvenuta ieri alla Solfatara, per verificare in primo luogo se ci sia stata un'inosservanza delle norme di sicurezza.

Al momento comunque - come riferisce l'Ansa - non risultano persone indagate.

L'inchiesta è affidata al pm Ilaria Mancusi Barone e coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe Lucantonio.

La Procura, nei prossimi giorni, nominerà il consulente medico legale che dovrà eseguire le autopsie sui corpi dei tre turisti piemontesi deceduti.