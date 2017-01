Malati per terra in ospedale: nella notte dell'emergenza sono morte due persone

Il bilancio della notte dello scandalo, quella del pronto soccorso del Santa Maria della Pietà di Nola invaso dai pazienti alcuni dei quali curati anche sul pavimento, è stato di due morti. A dare la notizia è il Mattino. “Le due persone risultano decedute per arresto cardiocircolatorio”.

A perdere la vita sono stati Nicola Maglio, 50enne di San Vitaliano, e Alfonso Iervolino, 56enne di Palma Campania. Il primo era arrivato con un dolore al petto, ed è stato segnalato come “codice bianco”. Ha perso la vita mentre cominciava la verifica delle sue condizioni. Il 56enne invece era stato portato in auto da alcuni parenti ed adagiato su di una sedia a rotelle. È spirato poco dopo, senza possibilità di intervento.

I Nas hanno controllato il nosocomio per capire cosa sia avvenuto. In ospedale ci sono soltanto 17 barelle: altre, richieste da tempo, non ne sono mai arrivate. I dipendenti, pressati dalle emergenze, hanno accumulato ferie arretrate anche per 50 giorni. Una situazione critica che ha un'origine: la chiusura del pronto soccorso al vicino ospedale di Pollena. L'intero nolano, un'area di 600mila persone, si riversa così sul Santa Maria della Pietà. Un ospedale con 105 posti letto.