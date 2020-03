Ospedale anti Covid-19, morti e proteste a Boscotrecase: scatta l'indagine

In 8 giorni si sono registrati ben cinque decessi nell'ospedale Sant'Anna e Santissima Maria della Neve di Boscotrecase e non mancano le proteste di medici e infermieri sulle carenze nel presidio ospedaliero, come documentato anche da NapoliToday in una intervista a Vito Rago, segretario aziendale dell'Anaao Assomed, l'associazione dei medici dirigenti.

Inchiesta

La Procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta sulle condizioni del Covid hospital di Boscotrecase inviando i carabinieri dei Nas. Ai militari del nucleo antisofisticazione il procuratore facente funzioni Pierpaolo Filippelli ha affidato la delega per provare a capire se le rimostranze di personale e parenti dei degenti corrispondano al vero e se l'alto numero di decessi insieme al Coronavirus sia in parte dovuto anche dalla mancanza di mezzi. "Boscotrecase - spiega a NapoliToday Rago - è stato trasformato in una struttura per pazienti covid, ma abbiamo un solo infettivologo. Per il resto, i medici si sono adattati a fare un lavoro diverso, che non hanno mai svolto. Se ci vogliono cinque infermieri noi ne abbiamo solo tre. Non siamo allo stremo, ma c'è stanchezza, la mole di lavoro è enorme e ci sarebbe bisogno di un ricambio".

Al momento, l'ospedale garantisce nove posti di terapia sub-intensiva: "Ma potremmo arrivare a 40 se ci inviassero trenta respiratori. - afferma l'esponente dell'Anaao - Le mascherine ci arrivano ogni tre giorni e dobbiamo pregare che non saltino un turno. Quelle adatte all'emergenza sono date al personale a contatto diretto con i contagiati, mentre agli altri vengono fornite le mascherine chirurgiche. Fortunatamente, abbiamo cominciato con i tamponi rapidi a tutti gli operatori, perché è importante che i medici non diventino untori".

Nuovo decesso a Pozzuoli

Ancora un decesso per Covid-19 e due nuovi contagiati si registrano, oggi a Pozzuoli. A dare la notizia ai suoi cittadini sui social in sindaco di Pozzuoli. In totale, al momento, a Pozzuoli sono 20 i casi registrati, di cui 15 attualmente contagiati, un guarito e quattro decessi.

Tragedia nella casa di riposo

La task force della Regione Campania ha confermato quanto da alcuni giorni si sapeva - e temeva - riguardo una casa di riposo a Sant'Anastasia, ovvero che numerosi ospiti della struttura sono risultati positivi al Coronavirus.

Su 52 ospiti della struttura 32 sono risultati positivi al tampone. Due di questi hanno perso la vita negli ultimi giorni, così come specificato dal priore del Santuario della Madonna dell`Arco, padre Alessio Romano, cui fa capo la struttura.

