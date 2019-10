Coppia trovata morta: si indaga sulla tragedia di Castello di Cisterna

Due persone sono state trovate morte dai carabinieri intorno alle 16 di oggi, a Castello di Cisterna. Si tratta di Nunzio Fornaro e della sua convivente Nina Koltrenko, entrambi di 56 anni e lei di nazionalità ucraina.

I due convivevano insieme oramai da 20 anni, ed abitavano in un appartamento di via Passariello. Fornaro era titolare di una ditta di materiali edili.

I loro corpi senza vita sono stati scoperti dai militari nella stanza da letto di casa loro. Gli operanti, intorno alle 12, si erano visti costretti a forzare la porta dell'appartamento per riuscire ad entrare. A chiamarli era stato il fratello dell'uomo, che non aveva da ieri notizie del suo familiare.

Al momento non sono state rese note le cause dei due decessi, ma le forze dell'ordine hanno già fatto partire le indagini. L’ipotesi più accreditata è quella dell’omicidio-suicidio. La coppia aveva molti amici ed è stata definita dai vicini come solare.