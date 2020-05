Coronavirus, i numeri a Napoli: il bilancio in città si aggrava di altre 6 vittime

Si aggrava di altre 6 vittime il bilancio dei decessi (115 in totale) per Coronavirus a Napoli dall'inizio della pandemia. L'Asl Napoli 1 ha, infatti, provveduto ad un nuovo aggiornamento dei dati che riguarda il numero di pazienti deceduti nelle scorse settimane, residenti o domiciliati in città.

Sono 5, invece, i nuovi casi di positività e 0 i decessi che si sono registrati nelle ultime 24 ore nel capoluogo campano, come si apprende dall'ultimo bollettino giornaliero diffuso dal Comune ed aggiornato alle ore 11,00 di venerdì 8 maggio, sulla base dei dati forniti dall'Asl Napoli 1 Centro.

Cresce di una unità il numero dei guariti (344), mentre resta invariato quello dei clinicamente guariti (14). Scende il numero dei ricoverati in ospedale (da 83 di ieri a 81), di cui 5 in terapia intensiva.

412 sono, invece, le persone in isolamento domiciliare, 162 gli asintomatici.