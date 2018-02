Funerali di Mimmo e Rosa, lacrime in chiesa

Si sono tenuti stamane i funerali, molto partecipati, di Domenico Ciancio e Rosaria Carandente, la coppia di sposi di Qualiano rimasta uccisa in un incendio scoppiato domenica nella propria abitazione di via Palizzi.

Le esequie si sono tenute nella Chiesa dell'Immacolata, affollata di parenti e amici dei due. Come riportato da TeleClubItalia, queste sono state le parole di Don Francesco Martino che ha celebrato la funzione: “Situazione complessa. Solo Dio può essere una consolazione. Ci mancano le parole, non riusciamo a trovare un senso”.

“Vogliamo pregare – aggiunge l'uomo di Chiesa – soprattutto per chi è rimasto e stringerci intorno ai bambini, ai figli della coppia. Ci affidiamo solo a Dio perché nessuno di noi può fare un commento. La preghiera è l’unica cosa per aiutare i parenti”.

L'autopsia sulle salme ha intanto confermato che i due siano morti per asfissia. Svegliatisi nel sonno, probabilmente per il fumo, non sono riusciti a raggiungere la sua origine e sono svenuti. A quanto pare a bruciare è stato un divano che ha preso fuoco a causa di un mozzicone di sigaretta rimasto acceso.