Incidente stradale a Pomigliano, sale a due il numero delle vittime

Giunge notizia, purtroppo, di un secondo decesso nel letale incidente avvenuto questa notte a Pomigliano tra una Fiat Punto e una Bmw lanciata a tutta velocità. Si tratta del secondo giovane dei tre presenti nella Fiat. La notizia della morte del primo era arrivata questa mattina. Il terzo giovane presente in auto sarebbe ancora in gravi condizioni. A quanto pare i tre sono residenti a Sant'Anastasia. A bordo della Bmw c'era invece un ucraino, accusato di omicidio stradale. L'uomo si trova ora a Poggioreale. Stando alle prime notizie, l'uomo era completamente ubriaco al momento dell'impatto: viaggiava in città a 140 km orari.