Famiglia distrutta alla Solfatara, la testimonianza: "Ho visto un bimbo scappare piangendo"

"La scena più brutta che ho visto nella mia vita! Riposate in pace". Così lo chef puteolano Diego Vitagliano, che ha assistito al dramma occorso oggi ad una famiglia di turisti, precipitati e morti nel cratere della Solfatara a Pozzuoli.

"Ho visto un bambino scappare piangendo, non pensavo di trovarmi di fronte alla più brutta tragedia della mia vita - ha spiegato al Mattino Vitagliano - Ho fatto qualche metro in avanti d'istinto e ho visto una persona, forsa la guida turistica disperata. I soccorsi sono stati immediati, in pochi minuti hanno messo in sicurezza l'area e ci hanno allontanato".

Vitagliano è sotto choc. Il pizzaiolo era lì per un sopralluogo di lavoro, dato che il prossimo 19 settembre avrebbe dovuto cucinare lì una "pizza geotermica" nell'ambito della manifestazione enogastronomica Malazé.