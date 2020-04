Coronavirus, muore dipendente comunale: aveva 57 anni

"Ho da poco ricevuto la notizia del decesso di uno dei tre ercolanesi ancora contagiati dal Covid-19. Era un dipendente comunale di 57 anni, ricoverato all’ospedale Cardarelli dalla fine di marzo e risultato positivo il 1 aprile scorso. A nome dell'intera città, manifesto la più sincera vicinanza alla moglie, ai figli e a tutti i suoi amici e familiari in questo momento di enorme dolore. Questa triste notizia è la tragica conferma di quanto questo virus sia subdolo e pericoloso. Benchè nella nostra città non siano stati registrati nuovi contagi negli ultimi 12 giorni, è necessario continuare ad osservare tutte le norme di distanziamento sociale previste: indossare sempre la mascherina fuori casa, mantenere la distanza di un metro-un metro e mezzo da altre persone e limitare gli spostamenti non necessari". A dare la notizia del decesso è Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano.

Muore ex primario del Cotugno, addio al dottor Pempinello

Lutto anche a Napoli. Si è spento Raffaele Pempinello per anni stimato primario del Cotugno. A stroncarlo il Coronavirus, contratto probabilmente durante alcune visite a pazienti-amici durante l'epidemia a dimostrazione dell'abnegazione del medico, che seppur in pensione aveva voluto fornire i propri pareri medici e consigli.