La camorra torna a sparare, agguato in pieno centro: i nomi delle due vittime

La camorra torna dalle vacanze e fa subito sentire la sua voce. Agguato mortale in vico Pergola all'Avvocata nel quartiere Vicaria. Davanti agli occhi attoniti dei passanti sono stati uccisi dai sicari: Edoardo Amoroso (52), cognato di un esponente della famiglia Giuliano e Salvatore Dragonetti (45), entrambi ritenuti vicini ad ambienti criminali. Amoruso aveva precedenti per armi droga, evasione e rapina. Dragonetti per lesioni, contrabbando di sigarette e associazione a delinquere.

Sul posto sono giunti i carabinieri che si sono messi sulle tracce dei killer, giunti, secondo quanto si apprende in sella ad uno scooter di grossa cilindrata. Sono venti i bossoli trovati sul posto dalle forze dell'ordine.

L'agguato è avvenuto a pochi passi dal Borgo Sant'Antonio Abate. Le due vittime abitavano entrambe in vico Pergola.

I commenti

"Un episodio - commenta Marco Di Lello, esponente del Pd e segretario della Commissione Bicamerale Antimafia - che ci ricorda quanta strada ci sia ancora da fare per liberare Napoli e la Campania da questo cancro. Se le Istituzioni avranno la capacità di lavorare assieme la vittoria è ancora possibile".