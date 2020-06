Crollo Pianura: morti due operai|VIDEO

Due gli operai morti in un cantiere edile nel quartiere Pianura a Masseria Grande . Si trata di Ciro Perrucci, 61enne napoletano e di un nordafricano di circa venti anni, di cui non è stata ancora accertata l'identità.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine nel cantiere c'erano quattro persone: tre stranieri e un italiano. I due operai che sono riusciti a salvarsi erano in una posizione laterale rispetto al luogo preciso in cui si è verificato il crollo. Gli investigatori hanno accertato che era in via di realizzazione un muro di contenimento, lungo il periodo del cantiere. All'improvviso, c'è stato il cedimento, la frana ha travolto i due operai morti. I vigili del fuoco hanno dovuto rimuovere diverse centinaia di metri cubi di terriccio per recuperare i due corpi.