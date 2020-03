Coronavirus, ancora un decesso a Torre del Greco: sale il numero dei contagi

Ancora un decesso da Covid-19 a Torre del Greco, uno dei comuni più colpiti in provincia di Napoli. Si tratta di una persona di 80 anni. È quanto comunicato dal Centro Operativo Comunale, presieduto dal sindaco Giovanni Palomba.

Cinque i nuovi casi di contagio nel comune corallino, tutti in isolamento domiciliare. Sono così, complessivamente, 41 i cittadini positivi certificati - al netto dei decessi - ​dalle preposte Autorità della locale Azienda Sanitaria e comunicati nel corso dell’aggiornamento serale al team operativo del C.O.C.. Restano 20 i soggetti ospedalizzati, mentre salgono a 21 quelli in isolamento presso la propria abitazione.

Nel frattempo, l’Ente resta in attesa del riscontro dei tamponi praticati in città, nel corso degli ultimi giorni, e ​i cui esiti sono attesi soltanto nelle prossime ore. A tal proposito, è stato attrezzato ed attivato a Nola un ulteriore Laboratorio per l’elaborazione dei dati e per lo screening analitico dei tamponi, dedicato esclusivamente all’ASL Na3 Sud.

"Ancora non si arresta il dato infausto per la nostra città. Siamo a lavoro continuo, ormai, da tre settimane cercando di intervenire in tutti i modi e con tutte le procedure possibili rispetto all’emergenza epidemiologica che vede Torre del Greco tra i territori più esposti dell’intera Regione. Continuiamo nello stesso solco, dedicandoci alle esigenze di tutela della collettività. Sono vicino ai familiari del caro concittadino, oggi scomparso. Non scoraggiamoci. Uniti ce la faremo”, le parole del sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba.