Coronavirus, altri due decessi nel napoletano

Altri due decessi nel napoletano nella giornata di sabato, causa Coronavirus. A comunicare la notizia sono stati i sindaci di Casoria e Pomigliano d'Arco, dove le due vittime risiedevano.

"Un altro membro della nostra comunità è venuto a mancare. Purtroppo si tratta di un giovane di 42 anni, che non ce l'ha fatta. Era ricoverato presso un nosocomio della città di Napoli. Esprimiamo tutta la nostra vicinanza alla famiglia. I positivi in totale in città sono 22. Tra questi 6 sono i decessi, 12 i guariti, una sola persona ricoverata e altre tre in isolamento domiciliare", ha reso noto il sindaco di Pomigliano d'Arco Lello Russo.

"Ho avuto purtroppo notizia del decesso di un nostro caro concittadino. Risultato positivo al tampone, é stato in isolamento ospedaliero fin dal primo momento. Porgo le mie più sentite condoglianze alla famiglia. Nella giornata di sabato i tamponi risultati positivi, comunicati dalla Asl Napoli 2 Nord, sono 2 ed entrambi risultano essere familiari di altra persona già positiva. La notizia positiva è che altri 4 nostri concittadini sono finalmente guariti", le parole del Sindaco di Casoria Raffaele Bene.

Il bollettino dell'Unità di Crisi Regionale: i casi totali in Campania superano le 4000 unità

L'Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati:

- Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 806 tamponi di cui 22 risultati positivi;

- Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 821 tamponi di cui 4 positivi;

- Ospedale Sant'Anna di Caserta: sono stati esaminati 157 tamponi, nessuno dei quali positivo;

- Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 124 tamponi di cui 3 positivi;

- Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 149 tamponi di cui nessuno positivo;

- Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 74 tamponi di cui 2 positivi;

- Azienda Universitaria Federico II: sono stati esaminati 67 tamponi di cui nessuno positivo;

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 517 tamponi di cui 8 positivi;

- Ospedale di Nola: sono stati esaminati 64 tamponi, di cui 1 positivo;

- Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 79 tamponi, nessuno positivo;

- Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 35 tamponi di cui 1 positivo.

Positivi del 18 aprile: 41

Tamponi 18 aprile: 2.893

Totale complessivo positivi Campania: 4.029

Totale complessivo tamponi Campania: 49.187.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.