Coronavirus, muore donna a Pozzuoli: era stata ricoverata per un incidente domestico

Primo decesso per Coronavirus a Pozzuoli. A perdere la vita un'anziana, che era in cura per una bronchite. La donna dopo un incidente in casa è stata trasportata all'ospedale Santa Maria delle Grazie di località La Schiana di Pozzuoli. Le sue condizioni erano già molto gravi. Il tampone al quale è stata sottoposta è risultato positivo al Covid-19. I familiari della donna, residente a Napoli, sono stati posti in quarantena.

Decesso anche al San Giovanni Bosco

Ha dato esito positivo il tampone su una donna di 53 anni deceduta all'ospedale San Giovanni Bosco. La donna, giunta al pronto soccorso nei giorni scorsi era affetta da patologie pregresse, ma le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni. A 48 ore dal decesso è arrivata la conferma dopo i test effettuati quando era ancora in vita: era positiva al Covid-19. Sanificazione in corso nell'ospedale San Giovanni Bosco e attività di pronto soccorso temporaneamente sospese. Sono state attivate tutte le procedure anche per quanto riguarda il personale in servizio, che era munito di dispositivi di protezione individuali. Già nella notte sono state avviate le operazioni di sanificazione nella zona dell'isolamento e della rianimazione, ora sono in corso all'interno dei locali del pronto soccorso, le cui attività sono momentaneamente sospese. Al termine delle operazioni, sarà riattivato il pronto soccorso.

Preoccupazione tra gli operatori nei giorni scorsi: "La sicurezza non è nè strumento di mediazione, nè merce di scambio. La carenza di presidi sanitari mette a repentaglio utenti, operatori, sanitari e tutte le famiglie", enunciava sigla sindacale Cgil P.O.S.G. del San Giovanni Bosco".

Guarito il primo contagiato a Pozzuoli

Intanto è stato dichiarato guarito il primo cittadino residente a Pozzuoli colpito da Coronavirus, come annunciato dal sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, con un post sulla propria pagina Facebook. Il professionista residente a Licola aveva contratto il virus dopo un viaggio fuori Campania. A Pozzuoli sono cinque i positivi.