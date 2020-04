Coronavirus, nuovo decesso a Ercolano: la vittima è un insegnante in pensione

Ancora una vittima nella casa di riposo di Ercolano pesantamente colpita dal Covid-19. Ha perso la vita ieri sera all’ospedale Maresca dove era ricoverato in codice rosso un 89enne (che aveva già altre gravi patologie), ex insegnante. Negli scorsi giorni era deceduto sempre al Maresca una 93enne.

Contagi

Ieri non è stato riscontrato alcun nuovo caso ad Ercolano, come fa sapere il sindaco: "Nessuna segnalazione di contagio di cittadini residenti nel territorio di Ercolano. Bisogna restare a casa! È vero che è aumentato il numero dei fessi per strada che mettono a rischio la loro salute e quella dei loro cari, ma come molti avranno avuto modo di notare, sono stati intensificati i controlli di tutte le Forze dell'Ordine sul nostro territorio. Tra Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza sono state controllate oggi migliaia di persone. La sola Polizia Municipale ha controllato 373 autocertificazioni e 11 attività commerciali elevando 5 verbali ed altrettante denunce all'Autorità Giudiziaria. Domenica 12 e lunedì 13, su disposizione della Regione Campania, tutti gli esercizi commerciali dovranno stare chiusi", spiega in una nota Buonajuto.