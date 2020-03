Coronavirus, morti due cittadini di Castellammare

Due cittadini di Castellammare di Stabia sono morti nella notte, entrambi positivi al Coronavirus. La positività per loro è stata accertata in un caso poco prima della morte, nell’altro subito dopo. Entrambi, comunque, sarebbero giunti in ospedale ad inizio settimana. Si tratta di un 69enne deceduto all’ospedale San Leonardo (risultato positivo all’esito dell’esame effettuato dopo la morte) e di un 79enne, ricoverato all’ospedale di Boscotrecase e morto poco dopo l’arrivo dei risultati del test.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un quadro dettagliato della situazione è stato ricostruito dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Na 3 Sud: al momento sono 88 i cittadini stabiesi in isolamento domiciliare fiduciario con sorveglianza attiva, significa che hanno avuto contatti con persone risultate positive al virus o con casi comunque sospetti. Una ventina le persone in pre-triage all’ospedale San Leonardo, ma non tutti cittadini stabiesi. È originaria di Castellammare di Stabia, invece, la maestra che lavora alla scuola Don Bosco di Torre del Greco, che è guarita: l’ultimo tampone effettuato a seguito delle cure mediche è risultato, infatti, negativo.