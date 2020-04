Coronavirus, un morto a Casoria: era in ospedale da giorni

Raffaele Bene, sindaco di Casoria, ha annunciato sulla sua pagina Facebook il decesso di un suo concittadino.

"Oggi è un giorno triste per la nostra comunità. Mi è appena stato comunicato il decesso di uno dei nostri concittadini che era ricoverato già da giorni in ospedale per Covid-19. Stringiamoci intorno alla sua famiglia in un grande abbraccio e nella preghiera. Dobbiamo stare tutti a casa e rispettare le regole".

Arzano

Nella giornata di ieri la notizia di un decesso anche di un giovane lavoratore di una nota impresa di Arzano.