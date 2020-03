Covid-19, il bilancio dei morti in Campania: salgono a 98, 15 in più di ieri

La Protezione civile nazionale ha aggiornato e diramato i dati sui decessi avvenuti in Campania a causa del Coronavirus. Nell'ultimo rilevamento sono saliti a 98, 15 più di ieri.

Sui 1454 contagiati - registrati nel bollettino diramato dalla task force della Protezione civile nella serata di ieri 26 marzo - si segnala anche la guarigione di 64 persone.

Come noto dalla serata di ieri: sono attualmente positive 1292 persone, 723 in isolamento domiciliare, 456 ricoverate con sintomi e 113 in terapia intensiva. In provincia di Napoli ci sono 734 casi, 244 in provincia di Salerno, 182 ad Avellino, 179 a Caserta e 15 a Benevento. Per altri 100 sono in corso le verifiche da parte delle Asl. Dall'inizio dell'emergenza sono stati eseguiti 9613 tamponi.