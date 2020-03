Coronavirus, Casalnuovo piange un noto imprenditore morto nella notte

Angelo Romano, un imprenditore di Casalnuovo di Napoli, residente a Pomigliano, è morto durante la notte all'ospedale Cotugno di Napoli per le complicazioni derivate dall'infezione di Coronavirus. La notizia è riportata dal Sindaco di Casalnuovo Massimo Pelliccia. Romano era un imprenditore attivo nel settore dell'edilizia, un uomo molto conosciuto.

Il sindaco Pelliccia ha annunciato bandiere a mezz'asta per ricordare "questa vittima della guerra al virus. Alla sua famiglia vanno le più sentite condoglianze a nome dell'intera comunità casalnuovese".

"Non ho potuto accompagnarti e sostenerti come tu hai sempre fatto con me in ogni momento della mia vita, hai lasciato un vuoto (vuoto e dir poco) che sarà impossibile da colmare", scrive il figlio sui social. Le dichiarazioni sono riprese da CasalnuovoNetTv.

