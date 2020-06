Contagi zero a Napoli, ma c'è un nuovo decesso per Coronavirus

Resoconto giornaliero rispetto alla situazione dei contagi COVID-19 per la Città di Napoli, aggiornato alle ore 11:00 di oggi, venerdì 5 giugno.

I dati relativi alla città di Napoli:

Attualmente positivi 117 (invariato rispetto a ieri)

Guariti 757 (+11)

Ricoverati in ospedale 20 (+1)

in terapia intensiva 1 (invariato)

In isolamento a casa 97 (+11)

Morti 129 (+1)

Totale positivi 1003 (Invariato rispetto a ieri)

Il totale dei “positivi attivi” è ottenuto dalla somma dei dati riportati in rosso nella grafica: cioè i “ricoverati in ospedale” e “in isolamento a casa”.



I dati sono trasmessi ogni giorno dall'ASL Napoli 1 Centro.



ATTENZIONE: si specifica che il dato comunicato ieri dei 2 (due) pazienti positivi in più - Fonte Asl Napoli 1 - è stato rilevato anche dalla Regione Campania, che ha correttamente indicato sui propri canali social, nel bollettino pomeridiano diviso per province, 1.001 contagi complessivi nel giorno 3 giugno e 1.003 nel giorno 4 giugno per la città di Napoli. È giusto sottolineare quindi che i bollettini pubblicati dal Comune di Napoli citano sempre in maniera corretta la fonte.

L'incremento odierno relativo ai decessi non è riferibile alle ultime 24 ore.