Muore in ospedale, 47enne risulta positivo al Coronavirus

L'ospedale Cotugno di Napoli ha confermato che il 47enne morto ieri mattina nell'ospedale di Sessa Aurunca era affetto da Coronavirus. L'uomo, residente a Mondragone, era stato ricoverato per problemi respiratori: una crisi aggravata da patologie sottostanti. Tra mercoledì e giovedì le sue condizioni si sono aggravate e giovedì mattina è deceduto. Si tratta della prima morte di una persona risultata poi positiva al virus in Campania.

Dopo il decesso i sanitari hanno chiesto il test orofaringeo per Covid-19 che oggi ha dato esito positivo.

La direzione dell'ospedale San Rocco di Sessa Aurunca ha intanto disposto la quarantena del personale sanitario che ha interagito con il 47enne. Isolati anche i familiari.

Un nuovo caso si è aggiunto, sempre in serata, a Castellammare di Stabia. Si tratta di una professoressa che insegna in un istituto a Torre del Greco. "Pochi minuti fa abbiamo ricevuto la comunicazione da parte della protezione civile della Regione Campania che una persona residente a Castellammare di Stabia risulta essere contagiata da coronavirus (Covid-19). Si tratta di una delle docenti in servizio presso l’Istituto Don Bosco - D’Assisi di Torre del Greco", ha scritto il sindaco di Castellammare Gaetano Cimmino.

I casi in Campania

57 erano finora i casi ufficiali comunicati dal presidente della Regione Vincenzo De Luca.

"Il 60% circa è in isolamento domiciliare, il 40%, anche meno, viene ricoverato negli ospedali. Calcoliamo un aumento di contagiati tra 5-7 persone al giorno, se la tendenza rimane questa non abbiamo problemi. Se si supera la soglia tutto diventa più complicato", spiega il governatore della Campania Vincenzo De Luca a Lira Tv, chiarendo poi che si sarebbe pronti nel caso ad un piano nel caso dovessero esplodere i contagi tra la popolazione. "Ci stiamo preparando ad un contagio di massa, raddoppiando i posti letto in terapia intensiva. Vogliamo rendere ogni provincia autonoma".

Donna incinta positive al Covid-19

"Stiamo lavorando per avere un reparto dedicato a donne incinte che contraggono il Coronavirus. Saremo pronti tra 3-4 giorni. Stiamo facendo cose inimmaginabili". sono le parole di Vincenzo De Luca, a LiraTv. "Una donna incinta è arrivata al Cotugno proprio perché risultata positiva. Però al Cotugno, ospedale di assoluta eccellenza, non c'è un reparto di ostetricia e ginecologia. Stiamo pensando di avere un luogo, forse sarà il Secondo Policlinico della Federico II, dove avere un reparto di malattie infettive, di ostetricia e di terapia intensiva neonatale. Così daremo alle mamme e ai bimbi il massimo di tranquillità e assistenza".

Polizia, dirigente in quarantena

E' stato ricoverato al Cotugno un dirigente della Polizia di Stato in servizio a Napoli, risultato positivo al tampone sul Covid-19. Tre colleghi sono invece in quarantena nelle proprie abitazioni e per loro al momento nessun sintomo.