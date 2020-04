Coronavirus, i numeri divisi per province: 12 nuovi decessi nelle ultime 24 ore in Campania

L'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-2019 ha diffuso il bollettino con riparto provinciale dei tamponi elaborati alle 23.59 del 6 aprile, completo del numero totale dei decessi e dei guariti in Campania. Sale a 216 il numero dei morti sul territorio regionale, 12 in più rispetto a ieri.

Questi, nel dettaglio, i dati:

Totale positivi: 3.148

Totale tamponi: 25.779

Totale deceduti: 216

Totale guariti: 167 (di cui 90 totalmente guariti e 77 clinicamente guariti)

Il riparto per provincia:

Provincia di Napoli: 1.643 (di cui Napoli Città 709 e 934 Napoli provincia)

Provincia di Salerno: 468

Provincia di Avellino: 375

Provincia di Caserta: 331

Provincia di Benevento: 111

Altri in fase di verifica Asl: 220

Il dato per la sola città di Napoli

Sono 709 i positivi a Napoli città, secondo gli ultimi aggiornamenti delle ore 12.00 del 7 aprile, resi noti dal comune. Trenta in più rispetto ai dati del 6 aprile. 115 gli asintomatici, 162 i ricoverati in ospedale, di cui 13 in terapia intensiva (ieri 14), 4796 in isolamento a casa (+24 rispetto a ieri), 38 i deceduti (ieri 37), 81 i clinicamente guariti (1 in più) e 13 i guariti (5 in più).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.