Un nuovo decesso nell'ospedale anti Covid di Boscotrecase: "Contagi ripartiti dopo la fine del lockdown"

Gli allentamenti delle misure di restrizione in Campania hanno portato ad un incremento dei ricorveri per Coronavirus. E' quanto affermato da direttore sanitario del Covid center dell’Asl Napoli 3 Sud di Boscotrecase, Savio Marziani, come riporta Metropolisweb: “Sono ripartiti da venerdì scorso, quasi immediatamente dopo la fine del lockdown. Lancio un appello ai nostri giovani: la pandemia non è finita, rispettate le regole, indossate la mascherina. Così proteggerete i vostri nonni. Qui, al Covid hospital, abbiamo ripreso ad allettare gli anziani. I nuovi ricoveri stavano subendo, da almeno una settimana, una decrescita costante, poi è partita la cosiddetta fase della ripartenza. E, da venerdì scorso, abbiamo aperto le nostre porte a 4 nuovi contagiati. E’ un segnale che mi preoccupa".

Dei 33 pazienti ricoverati nel centro anti Covid dell'ospedale di Boscotrecase, uno è in rianimazione, sei i ricoverati in terapia sub-intensiva, 26 in condizioni stabili. I morti, con l'ultimo decesso din 70enne napoletano nelle scorse ore, sono saliti a 29.