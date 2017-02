Travolto sulla strada killer: muore pensionato

Era stato investito da un'auto mentre attraversava via Lago Patria lo scorso giovedì pomeriggio. Vincenzo Simonetti, 75 anni, è morto ieri dopo aver lottato tra la vita e la morte per alcuni giorni.

La morte del pensionato è la terza che avviene lungo quella strada, che dalla Circumvallazione conduce alla Domitiana. Amici e familiari della vittima – per la quale è stata intanto disposta l'autopsia – organizzeranno una fiaccolata per chiedere che l'arteria venga messa in sicurezza.

La cittadinanza chiede anche vengano messi nuovamente in funzione i semafori da tempo fuori uso, e l'installazione di dossi artificiali per abbassare la velocità delle auto che sopraggiungono.