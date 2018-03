Mugnano: "Eri la nostra piccola roccia", amici e parenti piangono la giovane Valentina

Mugnano piange la giovane Valentina Galliero, donna bellissima e sorridente, morta dopo una lunga malattia. In queste ore amici e parenti ripercorrono, attraverso le foto con Valentina, i momenti più significativi della loro vita con la giovane donna, indimenticabile per tutti. Valentina era ben voluta ed estremamente altruista nonostante i problemi personali: assisteva gli ammalati diretti a Lourdes, si occupava di teatro. "Eri una forza della natura", scrivono alcuni amici. "Non posso crederci, lasci un vuoto immenso", "Eri piena di grinta, non ti dimenticheremo mai". "La nostra piccola roccia, ancora non ci credo!".

I funerali quest'oggi ai Colli Aminei.