Lutto nel mondo delle associazioni: morto Ubaldo Florio

Si è spento a Torre Annunziata, all'età di 74 anni, il presidente dell'associazione “Senza Frontiere”, Ubaldo Florio. Per anni impegnato nel volontariato, era un impiegato in pensione dello Spolettificio. Durante e dopo il proprio impegno lavorativo, ha partecipato alla nascita ed alla crescita della “Misericordia” a Torre Annunziata. Ha poi fondato l'associazione “Senza Frontiere” che dal 2009 si occupa di accoglienza di stranieri e migranti in tutto il circondario.

Era molto conosciuto in città ed in tutte le realtà associative della zona per diverse opere di beneficenza messe in atto negli anni. Lascia la moglie e tre figli. Non è ancora stata decisa la data dei funerali che dovrebbero comunque svolgersi nella giornata di domani nella chiesa della S.S. Trinità di via Gino Alfani.