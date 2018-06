Tragedia sul traghetto: turista muore schiacciato, grave la figlia

Sono emersi nuovi dettagli sulla tragedia avvenuta ieri al porto di Napoli, intorno alle 18.15. È un uomo indonesiano di 79 anni la vittima dell'incidente occorso sulla Gnv Atlas, nave ormeggiata al molo 14.

Sul traghetto, in partenza da Napoli e diretto a Palermo, pare un'auto sia caduta durante le operazioni di carico, precipitando dal ponte superiore a quello inferiore.

È precipitata su di un uomo e una donna, due turisti, padre e figlia, entrambi di nazionalità indonesiana. Mentre per il primo non c'è stato nulla da fare, la seconda è stata ferita in modo grave e immediatamente condotta in ospedale da un mezzo del 118.

I rilievi e gli accertamenti sono stati svolti dalla guardia costiera partenopea, operazioni al termine delle quali l'imbarcazione è quindi partita alla volta della Sicilia. "Solidarietà e vicinanza alla vittima e alla persona ferita" sono state espresse dal presidente dell'Autorità portuale Pietro Spirito, mentre la manifestazione "Porto Aperto" che era in corso è stata immediatamente sospesa.