Addio a Toni Mascolo, fondatore napoletano dell'impero di barbieri “Toni&Guy”

Aveva 75 anni il re dei saloni d'acconciatura. Giuseppe Toni Mascolo, fondatore originario di Napoli del colosso Toni & Guy insieme al fratello Gaetano, si è spento a Londra. A riportare la notizia è il Guardian.

Aveva aperto il primo negozio di parrucchiere a Clapham, nel sud della capitale inglese, nel 1963. Un'ascesa travolgente la sua: in pochi anni ha investito in nuovi saloni prima nel Regno Unito e poi nel resto del mondo, inclusa l'Italia, diventando il barbiere di numerosi vip e influenzando in modo sensibile le mode dei vari decenni.

Sono oggi 475 i saloni d'acconciatura Toni & Guy, distribuiti in 48 Paesi del mondo.