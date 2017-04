Tiziana Cantone, la madre: “Se mia figlia è morta la colpa è dei magistrati”

“Se mia figlia è morta, la colpa è dei magistrati che non hanno fatto il loro dovere”. È la dura affermazione di Teresa Giglio, la madre di Tiziana Cantone, dopo che il Gip ha archiviato la posizione dei cinque ragazzi indagati per diffamazione, accusati di aver diffuso su internet il video hard che la 31enne di Mugnano – morta suicida lo scorso settembre – inviò loro.

“Sono molto amareggiata per l'archiviazione disposta dal Gip a carico dei cinque ragazzi cui mia figlia aveva inviato i video da lei girati – ha sottolineato la Giglio – Se mia figlia è morta la colpa è dei magistrati che non hanno fatto il loro dovere, in particolare del pm Alessandro Milita che per primo ha indagato”.