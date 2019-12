Tragedia nel veronese, muoiono due sorelle napoletane in un incidente stradale

Terribile incidente stradale a Bonavigo nei pressi di località Pilastro, in provincia di Verona. Un'automobile, una Fiat Multipla ha centrato in pieno un albero, per ragioni ancora in fase di accertamento, e poi ha finito la sua corsa contro il muro di un'abitazione, come riporta Veronasera.

A bordo dell'autovettura viaggiavano tre persone tutte morte sul posto dopo lo schianto. A perdere la vita sono due sorelle di 20 e 15 anni, F.M.e C.M. originarie di Napoli, ma residenti a Ronco dell'Adige e il fidanzato 23enne di una delle due ragazze.