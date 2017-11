Tragedia alla stazione, 21enne muore investita da un treno

Simona Di Marzo aveva 21 anni ed era originaria di Talona, tra Casalnuovo e Pomigliano d’Arco. Drammatica, nella serata di ieri, la sua morte: è stata travolta da un treno mentre attraversava i binari, sotto lo sguardo incredulo dei familiari.

La tragedia è avvenuta a Casalnuovo, all'interno della stazione. La studentessa universitaria stava rincasando dopo una giornata trascorsa ad ingegneria. In stazione l'attendevano padre e fratello. Scesa dal treno proveniente da Napoli, ha attraversato i binari per raggiungerli. Proprio in quel momento è passato un convoglio che non le ha lasciato scampo.

Sul luogo del dramma sono intervenuti subito i sanitari del 118, vigili del fuoco e forze dell’ordine. Queste hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Soltanto un anno fa, nella stessa stazione, la giovane Raffaella Ascione perse la vita in circostanze analoghe.