Morte Sergio Marchionne: Pomigliano si ferma 10 minuti

All'arrivo della notizia della morte di Sergio Marchionne è calato un silenzio irreale. Così hanno raccontato gli operai che erano presenti nello stabilimento di Pomigliano al momento dell'arrivo della notizia del decesso dell'ex amministratore delegato di Fca. Poi la dirigenza ha deciso lo stop della produzione di dieci minuti per commemorare il manager.

Un gesto simbolico che è stato molto apprezzato dagli operai, alcuni dei quali si sono anche riuniti per pregare in memoria di Marchionne. Tra loro c'è stato anche chi ha ricordato che per la morte di Gianni Agnelli la produzione venne fermata solo per un minuto.