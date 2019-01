Si era sposata da pochi mesi: giovanissima prof muore dopo un'influenza

Si è spenta a soli 32 anni, per quella che pareva essere una semplice influenza. Sara Seminara, insegnante di spagnolo alle scuole medie, non c'è più. È morta sei mesi dopo essersi sposata, proprio quando stava gettando – tra matrimonio e lavoro – le basi per la sua vita.

Precaria, insegnava alla Carlo Poerio di corso Vittorio Emanuele e alla Michelangelo Augusto di Bagnoli. Era amata dai suoi alunni di entrambi gli istituti. Come riportato dal Mattino, pare una settimana fa avesse lasciato il consiglio dei docenti alla Poerio proprio perché non si sentisse bene.

Le condizioni della giovane donna si erano aggravate due sere fa. Il marito ha chiamato l'ambulanza che l'ha condotta al Cardarelli, ma per lei non c'è stato nulla da fare. La salma è stata trasferita al Secondo Policlinico per sapere di più sulla sua morte.