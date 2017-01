Si è spento Salvatore Lubrano: è stato sindaco di Pozzuoli

Si è spento l'ex sindaco di Pozzuoli Salvatore Lubrano. È stato – oltre che primo cittadino – anche insegnante di educazione fisica all'Itis e dirigente sportivo. Ha lottato a lungo con un male che gli aveva ridotto le capacità motorie, ma che non aveva intaccato tutte le altre caratteristiche per cui verrà ricordato: intelligenza, generosità, sincerità.



Ai vertici locali di sinistra Dc, Ppi e poi Margherita, è stato a Pozzuoli anche consigliere comunale ed asessore. L'attuale sindaco Vincenzo Figliolia lo ha ricordato così: "Pozzuoli oggi piange la scomparsa del professor Salvatore Lubrano. Innamorato della nostra città, ha impegnato la sua vita al servizio della comunità. Uomo delle istituzioni, si è distinto per la sua competenza. tenacia e trasparenza. rivestendo diversi incarichi, come consigliere, assessore e sindaco. A lui, che è stato esempio e modello per diverse generazioni, va l'abbraccio mio e di tutta Pozzuoli". Toccante anche il saluto del Comitato Nazionale Paralimpico: Lubrano ha a lungo fatto sue le battaglie dei portatori di handicap.

I funerali si sono tenuti stamattina nella parrocchia del Carmine.