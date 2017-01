Addio a Rosangela Gilbo, titolare della nota boutique

Si è svegliata in lutto l'intera città di Torre Annunziata scossa dalla morte di Rosangela Gilbo, titolare della nota boutique di corso Umberto I. La 51enne lottava da tempo contro un male incurabile. Era ricoverata a Milano quando è venuta a mancare all'affetto dei propri cari. A darne notizia è stato il marito, Enzo Sica, noto commercialista oplontino ed ex city manager ed attuale esponente del Pd.

Struggente il suo ultimo saluto alla moglie su Facebook. Migliaia i messaggi di condoglianze alla famiglia conosciuta e stimata in città. Non sono stati ancora resi noti la data e il luogo dell'esequie. Fondamentale saranno i tempi del ritorno della salma in città dal capoluogo meneghino.